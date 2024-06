Nowy aquapark powstanie we Wrocławiu. Znamy szczegóły projektu

Po Brochowie i Zakrzowie przyszedł czas na Lipę Piotrowską! To kolejne osiedle we Wrocławiu, gdzie Aquapark Wrocław planuje wybudować tzw. centrum sportowo- rekreacyjne na wzór tych, które niedawno powstały w mieście. Obiekt powstanie przy nowej szkole przy ulicy Cynamonowej. Więc uczniowie będą mieli ułatwiony dostęp do zajęć z pływania.

- Lipa Piotrowska to najmocniej rozwijające się obecnie osiedle we Wrocławiu. Zależy nam na tym, by osiedla były kompletne, dlatego na Cynamonowej już we wrześniu oddamy do użytku szkołę i przedszkole dla 1200 dzieci. Jak wiadomo, najbardziej zmniejszymy ruch na drogach, jeśli różne ważne dla mieszkańców miejsca będą dostępne niedaleko domu. Stąd decyzja o umiejscowieniu na Lipie - właśnie w pobliżu powstającej szkoły - aquaparku osiedlowego. To ma być nie tylko miejsce relaksu dla mieszkańców, ale też miejsce, gdzie 100 procent dzieci w ramach zajęć szkolnych nauczy się pływać, czy będzie mogło korzystać z siłowni - mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.