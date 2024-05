Śląsk Wrocław - 12 lat temu był mistrzem. Teraz powtórzy ten sukces? [ARCHIWUM - ZDJĘCIA, FILMY 6.05.2012]

Śląsk Wrocław mistrzem Polski 2012 - minęło 12 lat

Czy Śląsk Wrocław będzie kolejny raz mistrzem Polski?

Do końca sezonu zostały trzy kolejki. Śląsk ma dwa punkty straty do lidera. Co ciekawe - to analogiczna sytuacja do tego, jak wyglądał finisz sezonu 2011/12. Wówczas liga była mniejsza, miała 16 drużyn, ale WKS na trzy spotkania do końca tracił do lidera - Legii Warszawa - dwa punkty. Drugie miejsce zajmował wtedy Ruch - z punktem przewagi.