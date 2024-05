Śląsk wicemistrzem Polski! Emocje w Częstochowie skończyły się przed meczem | Raków - Śląsk 1:2 SKRÓT, GOLE, RELACJA

Raków Częstochowa - Śląsk Wrocław 1:2 (SKRÓT, GOLE, RELACJA). To miało być święto piłki - jednocześnie w Częstochowie, w Białymstoku i na rynku we Wrocławiu. Zanim jednak rozpoczęło się spotkanie Raków - Śląsk (1:2), Jagiellonia już prowadziła z Wartą 3:0. Emocje się skończyły. Jaga została mistrzem Polski, a Śląsk - po raz czwarty w historii - wicemistrzem. Brawo drużyna! Brawo trener Jacek Magiera! Śląsku - dziękujemy!

Raków - Śląsk 1:2. Zobacz skrót meczu i gole

To miało być święto piłki nożnej w Białymstoku, na Rynku we Wrocławiu i w Częstochowie, gdzie Śląsk grał z ustępującym mistrzem Polski - Rakowem. Wiadomo było, że ktoś zakończy sezon niepocieszony, ale wszyscy spodziewali się dużych emocji, bo zaplanowano, by mecze ostatniej kolejki PKO BP Ekstraklasy zaczęły się o tej samej godzinie.

- Człowiek planuje, Pan Bóg się śmieje - rzucił na godzinę przed meczem trener Śląska Jacek Magiera. Ze spokojem i delikatnym uśmiechem siedział na schodach klubowego budynku Rakowa, gdzie zaczynała się jego przygoda z piłką. Miejscowi kibice wywiesili zresztą transparent "Jacek Magiera - gratulacje". Skandowali też jego nazwisko. Słowa szkoleniowca okazały się prorocze. I wcale nie chodzi o wynik, czy korespondencyjną rywalizację o mistrzostwo Jagi i Śląska. Otóż na 20 minut przed pierwszym gwizdkiem sędziego Szymona Marciniaka nad stadionem Rakowa przeszła potężna burza. Najpierw lunął deszcz, a potem spadł grad wielkości ziaren grochu. Na trawie błyskawicznie powstały kałuże. Nie było szans, by mecz rozpoczął się o czasie.

Czekaliśmy na inspekcję murawy, którą miał przeprowadzić Marciniak. Pracownicy Rakowa starali się w tym czasie jak najbardziej osuszyć plac gry. W tym czasie Jagiellonia zaczęła mecz z Wartą. W pół godziny strzeliła trzy gole i zanim mecz Raków - Śląsk się zaczął (z 50-minutowym opóźnieniem) już było jasne, że mistrzowska patera powędruje na Podlasie. Emocje zatem w Częstochowie skończyły się, zanim zaczął się mecz.

Wobec tych wydarzeń spotkanie miało letnią temperaturę. Zresztą był to - zwłaszcza w pierwszej połowie - mecz na wodzie. Piłka zachowywała się nieprzewidywalnie, często stając w kałużach. W tych warunkach lepiej odnalazł się Raków, który do przerwy prowadził 1:0 po golu Crnaca. Zresztą wepchnął piłkę do siatki po tym, gdy na grząskiej murawie zatrzymała się tuż przed linią. Wcześniej VAR długo analizował sytuację, po której Olsen trafił do bramki. Ostatecznie trafienie anulowano, bo był spalony. W drugiej części wody było mniej, ale emocji też niewiele. Śląsk dość szybko wyrównał. Złe wybicie Kovacevicia sprokurowało sytuację, w której kapitalnie lewą nogą w okienku przymierzył Exposito, strzelając swojego 19. gola w sezonie.

WKS wyszedł na prowadzenie w 73 minucie. Podczas pojedynku jeden na jednego Tudor wyciął wpadającego w pole karnego kapitana gości i Marciniak wskazał bez wahania na wapno. Karnego wykorzystał Nahuel. Drużyna Magiery wygrywała, ale w Białymstoku tłumy kibiców świętowały już na murawie mistrzostwo Polski...

Wynik meczu w Częstochowie się już nie zmienił. Śląsk wygrał 2:1 odnosząc czwarte zwycięstwo z rzędu i pierwsze w Częstochowie, od kiedy Raków wrócił do ekstraklasy. Erik Exposito został natomiast królem strzelców sezonu 2023/24 - jako pierwszy w historii zawodnik Śląska. Przeszedł do historii. Nie tylko on, ale też cała drużyna. Śląsku, dziękujemy za ten srebrny medal.

