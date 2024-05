Raków - Śląsk. Gradobicie w Częstochowie. WKS nie będzie mistrzem...? (WIDEO, ZDJĘCIA)

Raków - Śląsk. Burza w Częstochowie

Wszystkie mecze ostatniej kolejki ekstraklasy miały rozpocząć się o godz. 17:30. I wszystkie tak się zaczęły - oprócz meczu Śląska w Częstochowie. 20 min. przed pierwszym gwizdkiem nad stadionem Rakowa przeszła potężna burza - najpierw spadł gęsty deszcz, a potem grad wielkości grochu. Piłkarzy obu drużyn schowali się w szatni. Na murawie powstały ogromne kałuże. Sędzią tego spotkania jest Szymon Marciniak i to on musiał ocenić, czy boiska nadaje się w ogóle do gry.

Co ciekawe - inne mecze się już zaczęły. Dla Śląska kluczowe było spotkanie Jagiellonia - Warta. Jaga w niespełna pół godziny strzeliła jednak trzy gole, a to oznacza, że niezależnie od wyniku WKS-u to ona będzie mistrzem Polski. Wygląda więc na to, że zanim zaczęła się w Częstochowie gra, to już skończyły się emocje.