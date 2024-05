Śląsk – Trefl: Druga porażka WKS-u w Trójmieście. Sopocianie blisko finału

W przeciwieństwie do pierwszego meczu, tym razem spotkanie rozpoczęło się od wyrównanej gry z obu stron. Twarda obrona i dużo przepychanek sprawiało, że zdobywanie punktów ponownie nie należało do łatwy zadań, jednak tym razem Trójkolorowi trafiali rzuty z półdystansu i zyskali nawet kilkupunktową przewagę. Pełna walki pierwsza część zakończyła się czteropunktowym prowadzeniem WKS-u (21:17).

W drugiej części przebieg gry wyglądał zupełnie inaczej. Trefl ponownie znalazł sposób na zatrzymanie akcji ofensywnych Ślaska, a sam zaczął grać bardzo dobrze w kontrze i seryjnie zdobywał punkty. Świetnie dysponowany był Best, który co chwilę skutecznie ogrywał obronę wrocławian, a przed zmianą stron przewaga urosła już nawet do dwucyfrowych rozmiarów (44:33).

Trzecia kwarta rozpoczęła się tak, jak skończyła się druga. Trefl od razu wziął się za powiększanie przewagi i już po kilku minutach wynosiła ona ponad dwadzieścia oczek. Śląsk znowu wyglądał na zespół zdominowany przez fizyczną grę przeciwnika, a gospodarze konsekwentnie wykorzystywali swoje przewagi i powiększali swoje prowadzenie. Trójkolorowym przydarzało się również sporo prostych błędów i po trzech odsłonach strata wynosiła już aż 27 punktów (70:43).