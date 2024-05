Jest średnio, czyli dobrze? Dziwne wystąpienie dyrektora po meczu Zagłębia z ŁKS-em

Piotr Burlikowski: Zeszło z nas ciśnienie

Dopytany o to, czy może zaradzić, jaka przyszłość czeka zarówno jego jak i trenera Fornalika - obaj mają kontrakty do końca obecnego sezonu - nabrał wody w usta. Lekko przyciśnięty przyznał, że na ten moment nie są prowadzone żadne negocjacje z byłym selekcjonerem, a sam swoją przyszłość uzależnia od decyzji władz spółki.

Ósme miejsce to dokładnie środek tabeli. Przeciętność, od której to Miedziowi mieli w końcu zacząć uciekać. O konieczności zmiany mentalności i nastawienia przed sezonem mówił nie kto inny, jak właśnie Piotr Burlikowski. Kibice szybko mu to wytknęli po poniedziałkowym wystąpieniu, ale negatywnych komentarzy było znacznie więcej.

"Ktoś kiedyś powiedział, że Zagłębie to taki klub, że jakbyś im obiecał co roku 8 pozycje przez następne 100 lat, to by się zgodzili. Klub bez ambicji, definicja nic niewnoszącego średniaka"

– napisał na portalu "X" użytkownik QooBa. Wypowiedzi w podobnym tonie, lecz nieszczególnie nadających się do cytowania nie brakuje.

Sam Fornalik wyznał, że chciałby kontynuować swoją misję w Zagłębiu, lecz pod pewnymi warunkami i kilka rzeczy musi się zmienić. Ma więc swoje oczekiwania, ale nie wiadomo, czy ma tyle silną pozycję negocjacyjną. Z naszych informacji jednoznacznie wynika, że klub prowadzi rozmowy z przynajmniej jednym kandydatem do objęcia schedy po mistrzu Polski z Piastem Gliwice.

Trudno powiedzieć, co tym wystąpieniem chciał osiągnąć dyrektor Burlikowski. Jeśli chciał przekonać kibiców i opinię publiczną, że to był dobry sezon, to - mówiąc delikatnie - raczej się nie udało.