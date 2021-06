Sky Walk w Świeradowie-Zdroju bije rekordy popularności. Zobaczcie, jak wygląda spacer w chmurach [ZDJĘCIA]

Turyści z różnych zakątków Polski przyjeżdżają do Świeradowa-Zdroju, aby wejść na najwyższą wieżę widokową w Polsce. Ma ona 62 metry wysokości, widoki z góry są przepiękne, a atrakcji po drodze nie brakuje.

Wieża widokowa Sky Walk w Świeradowie-Zdroju

Cennik

Bilet cały - 49 zł

Bilet ulgowy 3–11,99 lat - 39 zł

Rodzina 2 os. dorosłe + 2 dzieci - 159 zł

Zjeżdżalnia 1 zjazd - 9 zł

Zjeżdżalnia 6 zjazdów - 50 zł

Grupa szkolna - 35 zł

Grupa powyżej 25 osób - 45 zł

Uwaga, bilety dostępne są w sprzedaży tylko na miejscu.

Godziny otwarcia

Poniedziałek – Niedziela: 10.00 – 20.00

ostatnie wejście 19.00

Parking

Prosimy o parkowanie w centrum miasta lub na jego obrzeżach. Wjazd samochodem bezpośrednio pod wieżę jest niemożliwy. Zachęcamy do wybrania szlaków pieszych prowadzących do Sky Walk. Drogi dojazdowe do wieży są zamknięte dla odwiedzających.

Zobaczcie zdjęcia: