Siedem nowych bibliotek powstanie we Wrocławiu. Zobaczcie, gdzie

W zeszłym roku we Wrocławiu zarejestrowano 122 tysięcy aktywnych czytelników - wynika z danych 38 filii Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Mieszkańcy wypożyczają średnio dwie książki rocznie. Nie zapominając, że do tej statystyki należy dodać kryminały, dramaty czy romanse kupione lub otrzymane w prezencie.

Siedem nowych bibliotek we Wrocławiu

We Wrocławiu z biblioteki korzysta co szósty mieszkaniec miasta

Rekordzista w 2023 roku wypożyczył 959 książek. Do tego wrocławianie wysłuchali, dzięki dostępowi z miejskiej biblioteki, 46 lat audiobooków i podcastów. Miejska biblioteka we Wrocławiu to prawie 900 tys. książek, audiobooków i e-booków, ale także ponad 500 tys. pozycji w oferowanym przez MBP dostępie do takich platform jak Legimi czy Empik Go.