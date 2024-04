W niedzielę w Hali Orbita święto piłki ręcznej. Śląsk chce przypieczętować awans do Superligi

Śląsk to 15-krotny mistrz Polski, pod względem zdobytych tytułów ustępuje jedynie Industrii Kielce (20). WKS po swój ostatni tytuł sięgał w 1997 roku. Później lata świetności minęły, a wrocławski klub z powodu problemów organizacyjnych wycofał się z rozgrywek w 2010 roku. Później Śląskowi udało się wrócić do najwyższej klasy rozgrywkowej, ale ten okres nie trwał długo. „Wojskowi” po raz ostatni występowali w Superlidze w sezonie 2015/2016.

Kibice we Wrocławiu od ośmiu lat czekają na Śląsk w Superlidze i wszystko wskazuje na to, że w tym tygodniu ich oczekiwanie dobiegnie końca. W niedzielę w Hali Orbita szykuje się wielkie święto wrocławskiego szczypiorniaka. Jeśli WKS wywalczy co najmniej jeden punkt w starciu z MKS-em Wieluń, zapewni sobie awans. Spotkanie rozpocznie się o godz. 17, wstęp wolny. Wrocławianie od początku tego sezonu nadawali ton ligowej rywalizacji. „Wojskowi” wygrali 14 meczów z rzędu, a obecnie mogą pochwalić się bilansem 19-5. To daje im bezpieczną przewagę nad drugą w tabeli Ligi Centralnej Padwą Zamość.

- Śląsk to klub z ogromnymi tradycjami i chciałem być częścią tego projektu i celu, jakim jest awans do Orlen Superligi - zaznacza Hubert Kornecki, rozgrywający WKS-u. Wtóruje mu trener. - Stajemy przed szansą, by wrócić tam, gdzie jest miejsce Śląska! To jedno z największych wydarzeń piłki ręcznej od ośmiu lat we Wrocławiu - mówi Koprowski.