Nastolatkowie nagrywali filmik na dachu wrocławskiego autobusu. Szokujące nagranie! | FILM

Do zdarzenia doszło w czwartek (14 marca) około godz. 21 na ul. Legnickiej we Wrocławiu. Kierowca autobusu, który jechał w kierunku centrum, nie zdawał sobie sprawy, że na dach pojazdu weszły trzy osoby. Najprawdopodobniej byli to nastolatkowie, którzy nagrywali filmiki. Gdy kierowca ruszył, położyli się na dachu i próbowali przejechać w ten sposób na kolejny przystanek.

Jak przekazuje nam Katarzyna Pawlak, rzecznik MPK Wrocław, pomiędzy przystankami "Kwiska" a "Małopanewska" pasażerowie poinformowali kierowcę o zdarzeniu. Gdy ten zatrzymał autobus, nastolatkowie zeskoczyli z dachu i uciekli. Na miejsce został wezwany nadzór ruchu MPK.