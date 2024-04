Liceum Ogólnokształcące nr III we Wrocławiu przejdzie wielki remont. Ruszył konkurs na projekt

Nowa przestrzeń sportowa dla uczniów wrocławskiego liceum

Wrocławska Trójka będzie jak nowa!

Zmieni się także otoczenie wokół szkoły. Wielofunkcyjne boisko przejdzie remont, a dołączy do niego boisko do piłki siatkowej, siłownia zewnętrzna i ławki. Obok staną też parkingi dla rowerów, hulajnóg i samochodów. Powstaną również dojścia do nabrzeża Odry od strony ul. Składowej i ul. Kurkowej – w taki sposób, by nie kolidowały z działalnością liceum.