Sędziowie na boisku z bronią palną. Uciekali ze stadionu w przebraniach policjantów - to realia polskiej piłki nożnej przed wojną

Maciej Rajfur: Czym się różniło kibicowanie przed 100-laty od tego teraz?

Dr Szymon Beniuk: To był spontaniczny ruch kibiców, którzy po prostu żywo reagowali na boisko. Nie funkcjonowało zjawisko tzw. „ultrasów”, czy subkultura chuligańska, które narodziły się później. Kibicowanie w 20-leciu międzywojennym znacząco różniło się od tego, co widzimy dzisiaj. Choć są oczywiście punkty wspólne. Nadal mówimy o sportowych emocjach i przeżywaniu tego, co się dzieje na boisku…