Porwano je w Polsce, handlowano nimi za granicą. Oto pokój ucieczek, który pojawi się we Wrocławiu tylko raz

To już 2. odsłona projektu holenderskiej Fundacji Reshape w Polsce. Trasę tegorocznego Escapetruck otwiera Wrocław. Projekt powstał przy wsparciu finansowym holenderskiej Policji oraz Ambasady Królestwa Niderlandów. Nie jest to jednak zwykły rozrywkowy escaperoom, bo zwraca uwagę na kwestię handlu ludźmi, w szczególności pracy przymusowej i wykorzystywania seksualnego. Wchodząc, będziemy mogli poznać prawdziwe historie i co najważniejsze doświadczyć tego, co kobiety, którym udało się uciec.