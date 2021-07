Sanitariusz po amfetaminie nie miał zaświadczenia o niekaralności. Nie musiał go mieć

Firma świadcząca prywatne usługi transportu medycznego, obsługująca szpitale we Wrocławiu wyjaśnia, iż zgodnie z obowiązującymi w zakresie ochrony danych osobowych przepisami, w procesie rekrutacji nie ma możliwości, ani podstaw prawnych do weryfikowania, czy dana osoba jest osobą karaną. - Poza wywiadem rekrutacyjnym i oświadczeniem osoby rekrutowanej nie ma żadnych narzędzi prawnych do sprawdzenia przeszłości danej osoby, także w zakresie odnoszącym się do jej niekaralności – czytamy w odpowiedzi na pytania, które zadaliśmy zarządowi spółki.