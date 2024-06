Rozpędzony mercedes wypadł z jezdni na chodnik. Kiedyś dojdzie tu do nieszczęścia! - mówią mieszkańcy wrocławskich Opatowic | ZDJĘCIA

"Kiedyś może tu dojść do nieszczęścia" - martwią się okoliczni mieszkańcy, którzy codziennie obserwują przejeżdżające tędy rozpędzone auta, których kierowcy robią skrót do centrum Wrocławia. Większość z nich, przepisy i obowiązujące ograniczenia ma za nic.

Ulica Opatowicka we Wrocławiu to wąska jezdnia, popularna wśród kierowców chcących dojechać bez korków z centrum miasta do Siechnic i odwrotnie. W miejscu, gdzie doszło do wypadku, obowiązuje ograniczenie prędkości w strefie ruchu uspokojonego.