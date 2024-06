Wypadek ambulansu do przewozu krwi i samochodu osobowego przy moście Grunwaldzkim we Wrocławiu. Jedna osoba ranna

Do zdarzenia doszło tuż po godz. 16. Przy moście Grunwaldzkim we Wrocławiu, przy skrzyżowaniu ul. Wyspiańskiego i Polaka, ambulans do przewozu krwi zderzył się z samochodem osobowym. W wypadku jedna osoba została poszkodowana - to kobieta kierująca osobowym seatem.

Według wstępnych informacji, kierowca ambulansu do przewozu krwi jechał od ronda Reagana w stronę mostu Grunwaldzkiego i na skrzyżowanie wjechał na czerwonym świetle. Tam zderzył się z seatem, który ruszył z ul. Wyspiańskiego na zielonym świetle.

Kobieta kierująca seatem przekazała reporterowi "Gazety Wrocławskiej", że jako pierwsza ruszała ze świateł.

Policjanci ustalają szczegóły zdarzenia, a w szczególności to, czy kierowca ambulansu do przewozu krwi używał sygnałów uprzywilejowania.

Ratownicy pogotowia przebadali kobietę z seata w karetce, nie została odwieziona karetką do szpitala. Z urazem ręki na dalsze badania postanowiła udać się we własnym zakresie.