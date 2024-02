Rowerem na kąpielisko Kopalnia? Nowy most nad Widawą we Wrocławiu ma to umożliwić. Wiemy, kiedy powstanie Konrad Bałajewicz Paweł Relikowski

Za kilka dni Wrocławskie Inwestycje ogłoszą przetarg na budowę kolejnej przeprawy we Wrocławiu. Tym razem będzie to kładka nad rzeką Widawą, niedaleko ujścia do Odry, przy północnej granicy Rędzina. Pozwoli dojechać rowerzystom nie tylko do popularnego kąpieliska Kopalnia. Będzie również kontynuacją planowanej trasy rowerowej Via Regia.