Miasto sprzedało jedną z najdroższych działek we Wrocławiu. Co powstanie przy al. 11 Listopada?

Sprzedana działka znajduje się przy ul. Podhalańskiej, w sąsiedztwie nowego ronda przy ul. Żernickiej, Halickiej i al. 11 Listopada. Liczy 16 700 metrów kwadratowych (1,67 hektara). To druga próba sprzedaży. Pierwszy przetarg odbył się 26 października 2023 r. z ceną wywoławczą wynoszącą 21,5 mln zł. Nie dał on rezultatu, więc prezydent Wrocławia Jacek Sutryk podjął decyzję o obniżeniu ceny wywoławczej do kwoty 17,2 mln zł.

Drugi przetarg miał miejsce na początku lutego. Można powiedzieć, że zakończył się zaskakująco. Mimo obniżki ceny, działka została sprzedana za więcej niż pierwotnie chciało za nią miasto: 21 550 000 zł. To czyni ją jedną z najdroższych nieruchomości wystawionych na sprzedaż we Wrocławiu. Cena może robić wrażenie, choć ma swój powód. Niedawno wybudowana al. 11 Listopada (dokończenie obwodnicy Leśnicy) sprawia, że teraz jest to jeden z najlepiej skomunikowanych rejonów Wrocławia.