Roman Potocki: powiat wrocławski najlepiej zarządzany w Polsce

- Powiat wrocławski został wybrany najlepiej zarządzanym powiatem w Polsce – powiedział w Karpaczu starosta Roman Potocki i podkreślił, że ten sukces zawdzięcza kilku aspektom:

– Polityka, która prowadzi zarząd, jak i rada powiatu wrocławskiego od wielu lat, wszystkie decyzje, które są podejmowane, są decyzjami przemyślanymi – powiedział.

Jak dodał, powiat wrocławski jest bardzo dobrze położony i to także jeden z aspektów tego sukcesu. Chodzi o autostradę A4, drogę S8, bliskość lotniska i tereny inwestycyjne.

– Dzisiaj na terenie powiatu wrocławskiego działa około 25 tys. firm. Jest to bardzo duży, dynamiczny wzrost. To wszystko wpływa na finanse powiatu wrocławskiego – zaznaczył. – Około 50 proc. dochodów powiatu wrocławskiego to podatki od osób fizycznych i prawnych, od firmy działających na terenie powiatu – powiedział.

Powiat wrocławski, jak zaznacza starosta, ma także spory areał gruntów przeznaczonych pod przemysł. – Co roku jakaś część tych gruntów jest sprzedawany – powiedział. – Tegoroczny budżet powiatu wrocławskiego to ponad 200 mln zł - dodał.