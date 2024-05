Przecieki matura 2024? Jakie tematy pojawią się na maturze? Te lektury i zadania są najczęściej wyszukiwane

Zabezpieczenia arkuszy maturalnych w 2024 roku. Jak CKE zapobiega przeciekom?

O oficjalne przecieki z matury 2024 jest bardzo trudno. Centralna Komisja Edukacyjna zastosowała te same zabezpieczenia arkuszy egzaminacyjnych, co w tamtym roku. Część paczek zostanie wyposażona w specjalne nadajniki, które uruchomią się w przypadku otwarcia arkuszy wcześniej, niż przewidziała to CKE.

Przedstawiciele CKE będą również dzwonić do losowo wybranych szkół. Podczas wideorozmowy, dyrektor placówki będzie musiał pokazać nierozpakowaną paczkę arkuszy egzaminacyjnych. Niepokojące jest, że mimo tych zabezpieczeń, niektóre hasła maturalne wyszukiwane w internecie, regularnie się powtarzają.

Matury ruszają już 7 maja, we wtorek. Pierwszym egzaminem jest pisemna matura z języka polskiego (poziom podstawowy). Dzień później, w środę (8 maja) maturzyści przystąpią do matury pisemnej z matematyki (poziom podstawowy). To właśnie zagadnienia z tych dwóch przedmiotów są teraz najczęściej wpisywane w wyszukiwarkę Google.