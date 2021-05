Prognoza pogody na weekend dla Wrocławia. Uwaga, będą burze!

"Sobota we Wrocławiu będzie pogodna i do wczesnych godzin popołudniowych bezchmurna. Późnym popołudniem i wieczorem możliwe są burze i przelotne opady. Temperatura nad ranem około 9 stopni, po południu wzrost do 22 stopni. W niedzielę więcej chmur, trochę rozpogodzeń oraz możliwość przelotnych opadów. Nieco chłodniej, bo temperatura wzrośnie do 17-18 stopni Celsjusza" - mówi Marek Błaś z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego.