Prof. Drobnik: Należy bezwzględnie zaszczepić dzieci i powrócić do filozofii noszenia maseczek

Trudno powiedzieć kiedy nastąpi czwarta fala koronawirusa. Pierwsze szacunki mówiły, że rozpocznie się w połowie sierpnia. Wewnętrzne analizy mojego zespołu badawczego wskazywały, że będzie to druga połowa września. Na dzień dzisiejszy według opinii będzie to końcówka września lub początek października.

Co zatem należy zrobić? Jak zatem zmniejszyć konsekwencje zachorowań czy zakażeń?

Przede wszystkim się szczepić. To jest podstawowa rzecz. Tempo szczepień spadło i nie widzę światła w tunelu, by chęć do szczepienia wzrosła. W tej chwili szczególnie ważne jest zaszczepienie przynajmniej jedną dawką naszych dzieci. Jeśli je teraz zaszczepimy, jest spora szansa na to, że przełoży się to na spowolnienie kolejnej fali koronawirusa.

Jak zatem zachęcić rodziców do szczepień swoich dzieci?

Na razie nie widać wśród rodziców hurraoptymizmu. Może warto stworzyć taką filozofię: skoro dzieci są tak ważne w naszym życiu, to nic cenniejszego nie możemy im dać niż bezpieczną szkołę i zdrowie. Aby im to ofiarować, należy je bezwzględnie zaszczepić. To coś, co powinniśmy zrobić w pierwszej kolejności.