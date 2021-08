Ratownik medyczny z Wrocławia: Mamy dosyć! Cisną nam się na usta tylko wulgaryzmy

Dlaczego nie wsparł Pan swoich kolegów w protestach? Każdy z nas ma swoją formę protestu i wspiera medyków na różne sposoby. Niektórzy rzucają wypowiedzeniami, a inni nie biorą nadliczbowych dyżurów. Ja zaliczam się do tych drugich. Od lipca nie pracuję już w szpitalu. Cieszę się jednym etatem, choć z taką wypłatą trudno mówić o zadowoleniu. Stąd tak popularne wśród medyków jest łączenie prac czy etatów w kilku miejscach.

Karetki we Wrocławiu przestaną wyjeżdżać do chorych?

Ilu Pana znajomych zdecydowało się odejść, bądź jest na zwolnieniach lekarskich?

Wiem o dwóch osobach, które złożyły wypowiedzenie. Jedna z nich była wieloletnim, cenionym pracownikiem ratownictwa medycznego. Te osoby najczęściej odchodzą do miejsc, gdzie więcej zarobią. Na L4 również jest kilka osób. Tylko na początku sierpnia nie było obsadzonych 120 dyżurów. Samo zwolnienie lekarskie nie wynika z niechęci do pracy i mocnego strajkowania, ale z przemęczenia organizmu po napiętym okresie trzeciej fali covidowej. Pamiętajmy, że dobry ratownik to zdrowy i wypoczęty ratownik.