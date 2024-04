Ta szczepionka może uchronić przed rakiem. Zaszczep dziecko przeciw wirusowi HPV. To nic nie kosztuje!

Szczepienia przeciwko HPV nie tylko dla nastolatków

Wiosna to trudny czas dla alergików. Przyroda budzi się do życia, drzewa, krzewy zaczynają kwitnąć i pylić. Do lekarzy alergologów z roku na rok, o tej porze roku, trafia coraz więcej pacjentów…

Chcesz zaszczepić dziecko, umów wizytę

Można to zrobić na trzy sposoby:

w przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ),

przez infolinię +48 800 100 101 (7 dni w tygodniu od godz. 8-18),

przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

Szczepionka przeciw HPV – to warto wiedzieć

Szczepienia przeciw HPV podaje się w dwóch dawkach. Odstęp pomiędzy dawkami wynosi od 6 do 12 miesięcy. Do wyboru są dwie dostępne szczepionki: 2-walentna Cervarix lub 9-walentna Gardasil9. Szczepionka jest dobrze tolerowana i bezpieczna. Jest powszechnie stosowana w 125 krajach. W krajach, które wprowadziły szczepienia przeciw HPV, liczba zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego spadła nawet do 90 proc. Szczepiąc się, kobieta zmniejsza o 70 proc. ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy.