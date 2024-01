Powstała pierwsza kompleksowa wystawa o obozie pracy przymusowej Burgweide. Znajdował się na dzisiejszych Sołtysowicach

Podkreśla, że wielu Polaków, którzy trafili do Burgweide, postanowiło po II wojnie światowej zostać w polskim już Wrocławiu (dawnym Breslau), by odbudowywać miasto.

- Burgweide to symbol Polaków wojennego Wrocławia. Opowiadając o tym obozie, opowiadamy historię pracy przymusowej w Breslau w czasie II wojny światowej. Świadczy o tym fakt, że pierwsza polska flaga po wojnie we Wrocławiu zawisła właśnie nad obozem 7 maja 1945 roku. Cieszę się, że prawie 80 lat po wojnie, ci ludzie, robotnicy przymusowi, którzy są tu z nami, doczekali się spełnienia swoich marzeń. Burgweide do tej pory nie doczekał się jednego wspólnego opracowania – dodaje K. Jasińska.