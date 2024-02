Pospolite ruszenie mieszkańców i 2100 podpisów! Zakład przetwarzania bioodpadów na zachodzie Wrocławia nie powstanie

Inwestor chciał produkować nawóz z bioodpadów. Tuż przy blokach i autostradzie

Inwestor Dansk Teknologi planował budowę zakładu produkcji substratu przy ul. Szczecińskiej we Wrocławiu. Co to jest substrat i jak powstaje? Oficjalna definicja mówi, że jest to sfermentowana materia w procesie produkcji biogazu. Do substratów dla biogazowni rolniczych używa się głównie:

odpadów rolniczych,

odpadów organicznych, jak gnojowica i obornik,

resztek po żniwach,

odpadów z hodowli roślin,

odpadów z przemysłu spożywczego, mleczarskiego, cukrowniczego, farmaceutycznego, kosmetycznego czy alkoholowego.

Firma miała przygotować raport oddziaływania na środowisko i to zrobiła. Mieszkańcy i przedstawiciele rad osiedli zostali poinformowani o tym fakcie dwa tygodnie temu. Zgłosili wiele zastrzeżeń wobec planowanej inwestycji.

- Taki raport przygotowuje inwestor. Papier wszystko uniesie i, niestety, w tym raporcie jest bardzo dużo rzeczy, które są niepoważne. Ponieważ MPWiK nie chce odbierać ścieków z tego przedsięwzięcia, w ostatniej chwili inwestor wymyślił szczelny zbiornik wielkości 10 metrów sześciennych. Zbiornik ten, nawet szczelny, jest odkryty, więc fetor przetworów biologicznych będzie nie do wytrzymania – mówi Dariusz Hajduk z rady osiedla Kuźniki.

Teren przy ul. Szczecińskiej jest uciążliwy od lat. Michał Perzanowski / Polska Press

Zakład miałby przetwarzać 320 ton dziennie "pulpy pofermentacyjnej".