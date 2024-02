Sklep z galanterią „Krokodyl” znika z placu Legionów. Kultowy, wrocławski sklep zostanie zamknięty po ponad 60 latach

Jeszcze tylko kilka tygodni zostało wrocławianom, aby zakupić portfel, torebkę lub aktówkę przy placu Legionów. To już pewne - zamknięty zostanie „Krokodyl” - sklep z galanterią. Większość mieszkańców Wrocławia, może śmiało przyznać, „że był tam od zawsze”, bo przez ostatnie 62 lata, miejsce na stałe wpisało się w krajobraz stolicy Dolnego Śląska .

To koniec sklepu „Krokodyl”

- Czynsz za lokal nas zjada. Jest tak wysoki, że nie jesteśmy w stanie się utrzymać. Od początku pandemii wzrósł nam o połowę. Do tego dochodzą jeszcze inne koszty związane z prowadzeniem działalności - prąd od lipca zdrożeje. Choć u nas pracownicy nie zarabiają najgorzej, to jednak podnoszenie płacy minimalnej wymuszało na nas podwyżki. A ich tempo było w ostatnich latach bardzo duże. To też spore obciążenie. Mówiąc wprost: nie wyrobimy – mówi pani Wanda Pawełczyk, właścicielka sklepu z galanterią „Krokodyl”.

Zobacz też: Politechnika Wrocławska sprzedaje ośrodek wypoczynkowy w Szklarskiej Porębie

Jednak opłaty to nie jedyny powód przez który sklep zostanie zamknięty. Zmienił się popyt, a wraz z nim i obroty. Te spadły zwłaszcza po pandemii, a wielu klientów "Krokodyla" przeniosło się do internetu. Właściciele przyznają również, że handel galanterią jest specyficzny. Wyroby skórzane nie są produktami pierwszej potrzeby jak np. bułki, a przez to, że mają służyć latami, nie są często kupowane.