PON Wzrost ilości chorych wenerycznie na Dolnym Śląsku. Sanepid przekazał dane o kile, rzeżączce i chlamydiozie

Przypadków zachorowań na choroby weneryczne jest coraz więcej. Od kilku lat zauważa się ich sukcesywny przyrost. Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna we Wrocławiu opublikowała najnowsze dane statystyczne zachorowalności na trzy groźne choroby przenoszone drogą płciową.

Ponad dwa razy więcej przypadków zachorowań na kiłę

Kiła, inaczej syfilis, to przewlekła choroba zakaźna, która jest przenoszona głównie drogą płciową. Wywołuje ją bakteria Treponema pallidum. Choroba ta ma charakter wieloetapowy i może przebiegać w kilku stadiach. Głównie objawia się wrzodami w miejscach intymnych. kiła jest chorobą uleczalną. Głównym sposobem leczenia jest terapia antybiotykowa, najczęściej z użyciem penicyliny. Skuteczność leczenia zależy od stadium choroby, w którym jest rozpoczęta terapia: Jednak najlepsza jest profilaktyka, czyli stosowanie prezerwatyw, unikanie ryzykownych zachowań seksualnych oraz regularne badania kontrolne w przypadku osób z grup ryzyka.

W 2023 roku na Dolnym Śląsku odnotowano 150 zachorowań na kiłę. A rok wcześniej sanepid odnotował jedynie 71 przypadków. To wzrost o niemal 111 procent. Co ciekawe zarażali się głównie mężczyźni – 129 przypadków (kobiet zachorowało zaledwie 21). Zachorowania odnotowano przeważnie pośród grupy wiekowej 20-40 lat. Wśród osób po 40-stce zachorowania były rzadsze. Najwięcej jednak przypadków kiły odnotowano wśród dwudziestolatków.

Zachorowań na rzeżączkę jest trzy razy więcej!

W 2023 roku rzeżączkę zdiagnozowano u 38 pacjentów, podczas gdy rok temu chorobę tę wykryto u 10 osób. To daje wzrost rzędu 280 procent. Podobnie jak w przypadku kiły, problem zachorowań dotyczy głównie mężczyzn (33 przypadki do 5 u kobiet) i w wieku około 25 lat.

Rzeżączka, inaczej gonorea, to choroba zakaźna przenoszona głównie drogą płciową. Jest wywoływana przez bakterię Neisseria gonorrhoeae. Choroba ta może dotyczyć zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Zakaża narządy płciowe, odbytnicę, gardło oraz spojówki oczu. Ze względu na różnice płci będzie mieć różne objawy. Rzeżączka jest leczona antybiotykami.

Dolnoślązacy chorują cierpią także przez bakterię chlamydie

Chorobę weneryczną wywołuje także bakteria Chlamydia trachomatis. Chlamydioza to choroba zakaźna przenoszona drogą płciową. Jest to jedna z najczęściej występujących chorób wenerycznych (STD) na świecie. U wielu osób chlamydia może przebiegać bezobjawowo, co zwiększa ryzyko nieświadomego przenoszenia infekcji oraz powikłań.