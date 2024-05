Półnagi mężczyzna z raną na nodze jeździ tramwajami po Wrocławiu. Może potrzebować pomocy. Widzieliście go?

- Na przystanku podchodził blisko do pasażerów, a to w połączeniu z jego wyglądem i niekontrolowanymi ruchami głowy budziło niepokój. Mężczyzna wydawał się nie być w pełni świadomy. Nagle wyglądał przez okno. Na jednym z przystanków wsiadł i wysiadł. Podszedł do automatu biletowego i czytał znajdujące się tam informacje – relacjonuje nasz rozmówca.