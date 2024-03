Desperacka ucieczka pijanego kierowcy przed policjantami z Wrocławia. Akcja zakończyła się w Wielkopolsce!

- Mężczyzna był wulgarny i agresywny w stosunku do interweniujących, którzy od samego początku legitymowali się i przedstawiali, więc miał świadomość, że to policjanci. Zatrzymanego przekazano funkcjonariuszom z KPP w Kościanie. Okazało się, że powodem ucieczki kierowcy i niebezpiecznego zachowania na drodze najprawdopodobniej był stan jego trzeźwości. Badanie wykazało bowiem, że miał blisko 1,6 promila alkoholu w swoim organizmie. Teraz czekają go konsekwencje prawne - przekazują policjanci z Wrocławia.