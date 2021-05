Policyjny pościg za golfem. Kierowca uciekł, pasażer w rękach policji

Do zdarzenia doszło w niedzielę, tuż przed godz. 21. Policjanci drogówki chcieli zatrzymać do kontroli volkswagena golf. Mimo że mundurowi wydali kierującemu pojazdem sygnał do zatrzymania się, kierowca volkswagena na trzebnickich tablicach rejestracyjnych zaczął uciekać.

„Ucieczka rozpoczęła się w okolicy ulicy Krzywoustego, skąd z dużą prędkością, wykonując wiele niebezpiecznych manewrów, kierujący golfem skierował się w stronę ulicy M. Reja. Mundurowi przekazując informację o zajściu do Oficera Dyżurnego poprosili o wsparcie innych patroli, raportując na bieżąco położenie ściganego pojazdu. Ten przemieszczał się między innymi ulicą Wałową, Rzemieślniczą, Klonową, Reymonta czy Kościuszki. Na tej ostatniej doprowadził do zderzenia z innym pojazdem uszkadzając go” – relacjonuje portal ratowniczy olesnica998.pl.

Policjanci próbowali radiowozami zablokować drogi ucieczki. W końcu się to udało na skrzyżowaniu ulic Słonecznej i Armii Krajowej.