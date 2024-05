Ciężarówka nie zmieściła się pod wiaduktem we Wrocławiu. Ruch zablokowany! Nie jeździ komunikacja miejska

Ciężarówka nie zmieściła się pod wiaduktem. Ruch zablokowany

Do zdarzenia doszło na ul. Boya-Żeleńskiego. To łącznik między al. Kromera i Jana Kasprowicza. Po godz. 12 samochód ciężarowy z naczepą zaklinował się pod przejazdem kolejowym. Kierowca nie dostosował się do ograniczenia wysokości pojazdu do 3,1 metra.

Na miejscu pracuje ekipa techniczna, która próbuje udrożnić ruch. Ciężarówka stoi w poprzek drogi. Odcinek od wiaduktu do skrzyżowania Boya-Żeleńskiego z ul. Jana Długosza jest całkowicie zablokowany.