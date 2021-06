Pociągiem na Urbancard po Wrocławiu. Powstają nowe przystanki kolejowe, ale miasto nie chce płacić za ich używanie

Wcześniej miasto deklarowało, że 27 zł chce płacić za każde z 600 tysięcy postojów na stacjach we Wrocławiu, a teraz 33 zł za 500 tysięcy zatrzymań. Obie propozycje sprowadzają się do tego, że miasto kolej aglomeracyjną chce rozwijać, płacąc 16,6 mln zł, czyli o blisko 1,5 mln zł mniej niż dotychczas.

Koleje Dolnośląskie nie komentują propozycji miasta. Krytycznie ocenia ją natomiast były prezes Kolei Dolnośląskich Piotr Rachwalski.

"Nie ma dobrej woli. Opłata za zatrzymanie nie jest najlepszą formą rozliczenia. MPK czy firmy wykonujące przewozy dla miasta (np. Michalczewski) nie rozliczają się za przystanki, tylko za wozokilometry. Tak samo powinno być z pociągami"

- mówi Rachwalski.

Wiadomo, że chodzi o nowe przystanki kolejowe

Kością niezgody stały się nowe przystanki kolejowe w mieście, które mają zostać otwarte w drugiej połowie roku: Wrocław Szczepin, przystanki na linii do Jelcza-Miłoszyc i na linii do Świdnicy. Każde zatrzymanie pociągu na tych nowych przystankach spowoduje wzrost opłaty. Kolejarze liczyli, że miasto będzie płacić jak dotychczas, a miasto musiało dojść do wniosku, że 8 mln zł więcej za korzystanie przez mieszkańców Wrocławia z nowych stacji jest nie do przyjęcia.