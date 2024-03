PKP zamontuje szlaban na przejeździe kolejowym przy ul. Ołtaszyńskiej. Będzie bezpieczniej, ale czy nie za wolno?

Rogatki przy Ołtaszyńskiej - tylko ich brakuje do kompletu

Linia kolejowa nr 285 przecinająca kilka ważnych ulic Wrocławia (Zwycięska, Grota-Roweckiego, Buforowa) jest już od dłuższego czasu obsługiwana przez Koleje Dolnośląskie. Torowisko przebiega przez ul. Ołtaszyńską, gdzie wciąż brakuje rogatek. Przejazd ten jest zaliczany do kategorii "C", gdzie ruchem kieruje samoczynna sygnalizacja świetlna. Rogatki mają poprawić kategorię do klasy "B", a więc poprawić na tym przejeździe bezpieczeństwo.