Pędził prawie 200 km/h na S8 pod Wrocławiem! Szalejącego kierowcę audi zatrzymała policja, ale sprawę zakończy sąd

Do poważnego przekroczenia limitu prędkości, mogącego spowodować tragedię na drodze, doszło 25 lutego, około godz. 11.20. Jak informuje wrocławska policja, kolejny kierowca postanowił sprawdzić możliwości swojego samochodu. Kierującego w ten sposób audi zauważyli policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

- Mundurowi, mając do dyspozycji nieoznakowany radiowóz, wyposażony w wideorejestrator, dokonali pomiaru prędkości dynamicznie przemieszczającego się kierującego. Urządzenie wskazało 195 km/h co oznaczało, że mężczyzna przekroczył dopuszczalną prędkość o 75 km/h. - informuje mł. asp. Paweł Noga z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.