Pakiet badań za darmo "Profilaktyka 40 Plus". Pacjenci nie mogli odebrać wyników

Darmowe badania można wykonać w ramach programu Profilaktyka 40 Plus. Jak wskazuje nazwa, jest to pakiet badań diagnostycznych dla osób, które ukończyły 40 rok życia. Po zalogowaniu się na Internetowe Konto Pacjenta (strona internetowa http://pacjent.gov.pl) i wypełnieniu krótkiej ankiety otrzymujemy kod na bezpłatne badania.

O szczegółach programu: jak się zapisać oraz jakie badania są wykonywane “Gazeta Wrocławska” pisała tutaj: Ruszył program darmowych badań dla osób w wieku 40+. Gdzie się zbadać we Wrocławiu?

Z tym kodem uzyskanym na stronie pacjenta należy pójść do jednego z punktów wykonujących badania. We Wrocławiu jest to kilkadziesiąt miejsc - szpitali, POZ-ów, gabinetów lekarskich, sieci laboratoriów. Po wykonaniu badań trzeba odebrać wyniki. I z tym powstało zamieszanie. Wrocławianin, który badania robił w punkcie Diagnostyka Laboratoria przy pl. Grunwaldzkim odsyłany był przez Diagnostykę uparcie na stronę pacjent.gov.pl, chociaż - wbrew wcześniejszym zapowiedziom Ministerstwa Zdrowia - wyników tam nie było. Diagnostyka zapewniała, że nie może publikować wyników na swoich stronach ani wydać ich na miejscu pacjentowi. Wrocławski NFZ był początkowo pewny, że wyniki badań są na Internetowych Kontach Pacjenta, by po kilku godzinach stwierdzić, że problem leży po stronie Diagnostyki.