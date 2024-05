Dym nad wrocławskim osiedlem! Pali się samochód w garażu podziemnym. To elektryk?

Wrocławscy strażacy informują nas, że zgłoszenie wpłynęło do nich o godz. 14:52. Na ul. Słonimskiego wysłanych zostało osiem zastępów.

- Pali się w garażu podziemnym jednego z bloków. Z uwagi na gęsty dym strażacy jeszcze nie mają pewności co może płonąć. To dopiero początek akcji. Prawdopodobnie jest to samochód - mówi "Gazecie Wrocławskiej" dyżurny z Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu.