Odwiedziłeś już "Gastro Miasto" we Wrocławiu? To ostatnia szansa by tam zajrzeć. Koniecznie sprawdź, co można kupić

Gastro Miasto jak co roku przyciąga tłumy wrocławian i turystów. Food trucki i stoiska z jedzeniem z całego świata, egzotyczne napoje i dobra muzyka - to wszystko znajdziecie na Bulwarze Xawerego Dunikowskiego. To idealne wydarzenie na weekend, by w dobrym towarzystwie spróbować nowych smaków, w dodatku z widokiem na Odrę.