Ruszył program darmowych badań dla osób w wieku 40+. Gdzie się zbadać we Wrocławiu?

Program "Profilaktyka 40 Plus" wchodzi w część Polskiego Ładu, czyli pakietu reform wprowadzonych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.

"Profilaktyka 40 Plus oraz brak limitów do specjalistów to programy w ramach Polskiego Ładu, z którymi ruszamy dzisiaj i realizujemy zgodnie z naszą obietnicą - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji inicjującej program. - Warto, żeby wszyscy uprawnieni skorzystali z dostępu do badań, żeby na odpowiednio wczesnym etapie wychwytywać problemy zdrowotne. Lepszy dostęp do specjalistów, którzy byli trudno osiągalni, to nasze zobowiązanie, które realizujemy" - dodał premier.