Akcja ekologiczna Gazety Wrocławskiej. Razem z Volvo V-Motors, rozdaliśmy drzewka i kwiaty. Zobacz FILM, ZDJĘCIA

Celem akcji jest przede wszystkim promocja i umocnienie świadomości ekologicznej. Kto z nas nie ma w domu niedziałającego telefonu, małych sprzętów AGD, zużytych baterii lub innych elektroodpadów? Gazeta Wrocławska wraz z partnerami, na terenie salonu Volvo V-Motors przy al. Brucknera we Wrocławiu, w czwartek (25 kwietnia) zorganizowała kolejną już, znaną i lubianą akcję ekologiczną "Drzewko za surowce wtórne".

Każdy, kto przyniósł ze sobą elektrośmieci, w zamian za przekazanie zużytego sprzętu małego, dużego lub średniego rozmiaru, otrzymał sadzonki drzew, krzewów i kwiatów.

- Przyłączyliśmy się do inicjatywy Gazety Wrocławskiej, bo jest to zgodne z tym, co robimy na co dzień. Jest to jedną z naszych misji i uważamy, że takie działania proekologiczne mają sens. Czytelników Gazety Wrocławskiej i naszych Klientów, za to, że chcieli oddać swoje zużyte elektrośmieci i wesprzeć ideę czystej ziemi, wynagradzamy kwiatami - mówi

Bartłomiej Kuriata, prezes wrocławskiego i lubinskiego oddziału Volvo V-Motors, głównego partnera i współorganizatora akcji "Drzewko za surowce wtórne".