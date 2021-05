Oto najwolniejsze i najszybsze linie tramwajowe we Wrocławiu [RANKING]

We Wrocławiu ruszył sklep Half Price. To polska odpowiedź na TK Maxx. A ceny?

Wrocław jest jednym z pięciu miast, w których zaraz po majówce ruszyła nowa sieć sklepów - Half Price. Ma to być polska odpowiedź na znaną amerykańską sieć TK-Maxx, która w samym Wrocławiu ma już cztery swoje sklepy. Pomysł jest niemal identyczny - odzież, obuwie, akcesoria, kosmetyki, zabawki oraz wyposażenie i dodatki do domu renomowanych firm mamy tu kupić znacznie poniżej regularnych cen. Czy należąca do grupy CCC nowa sieć Half Price ma szansę zagrozić sklepom TK-Maxx? Oceńcie sami. Byliśmy w środku - zobaczcie zdjęcia i ceny.