Oto czworaczki, które urodziły się we Wrocławiu. Czy rodzice zostaną rozdzieleni?

Czworaczki, na szczęście są zdrowe i przebywają pod opieką lekarzy neonatologów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu. To czwórka chłopców. Poród przebiegał bez komplikacji, ale dla dzielnej mamy było to trudne doświadczenie.

Marina Kucher, mama chłopców, czuje się dobrze.

