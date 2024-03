Dwa nowe punkty do wyrobienia paszportu na Dolnym Śląsku. Mają odciążyć Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

W Zgorzelcu wojewoda, starosta zgorzelecki i burmistrz podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia oddziału biura paszportowego, którego siedziba znajdować się będzie w starostwie powiatowym. Planowany czas uruchomienia biura, to druga połowa 2024 roku. W sprawie takiego punktu w Oleśnicy nie podpisano jeszcze listu, ale jest zgoda na jego uruchomienie.

- Celem utworzenia terenowych punktów paszportowych jest ułatwienie mieszkańcom Dolnego Śląska dostępu do usługi. Mając świadomość, że dojazd do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu lub do delegatur w Legnicy, Jeleniej Górze czy Wałbrzychu tylko w celu złożenia wniosku oznacza często konieczność poświęcenia dużej części dnia i branie np. urlopu, Wojewoda Dolnośląski postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Dolnego Śląska i zdecydował się na utworzenie kolejnych punktów, by usługa była bliżej obywateli – mówi Bartosz Wojciechowski, rzecznik wojewody dolnośląskiego.