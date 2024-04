Protest cudzoziemców we wrocławskim Urzędzie Wojewódzkim. Domagają się zmian w systemie Aneta Kolesińska

Imigranci mieszkający we Wrocławiu weszli w piątek (12 kwietnia) do Urzędu Województwa Dolnośląskiego, aby zaprotestować przeciwko zamknięciu biura informacji dla cudzoziemców. To jednak tylko jeden z problemów, o jakich mówili na dzisiejszym proteście. Domagają się sprawiedliwych praw obywatelskich. O szczegółach przeczytasz poniżej.