Oszuści znów ogołocili konta bankowe wrocławian

Wrocławianie stracili w sumie 200 tysięcy złotych

Pieniądze wyłudzili od nich oszuści podszywający się pod pracowników instytucji finansowych. Namówili ich do zainstalowania odpowiednich aplikacji i w ten sposób weszli w posiadanie informacji wyświetlanych na ekranach laptopów czy smartfonów, w tym danych logowania do banku. Następnie wyczyścili ich konta bankowe.

Z pierwszym z okradzionych wrocławian skontaktował się mężczyzna i namówił go do zainwestowania w kryptowaluty. Rzekomy broker namówił poszkodowanego do zainstalowania aplikacji umożliwiającej zdalny dostęp do komputera. Następnie przekonał do zalogowania się na stronę banku. Mając już wszystkie potrzebne dane, dokonał kilku przelewów i zaciągnął pożyczki na łączną kwotę ponad 100 tysięcy złotych.

Podobną metodą posłużyli się przestępcy, którzy okradli wrocławiankę. Kobieta kilka dni temu odebrała telefon od rzekomego pracownika banku, który poinformował ją o możliwym włamaniu na jej konto. Poinstruował kobietę, że musi zweryfikować informację i sprawdzić, czy przypadkiem jej komputer lub smartfon nie został zawirusowany. Aby było to możliwe, należy jednak zainstalować na swoim urządzeniu odpowiednią aplikację. W ten sposób przestępcy weszli w posiadanie danych do logowania na jej konta bankowe i dokonali kolejnych przelewów. Kobieta straciła kilkadziesiąt tysięcy złotych.