Ostatni etap Wschodniej Obwodnicy Wrocławia dopiero za 3 lata? Kierowcy czekają na tę trasę

Przed realizacją WOW nie istniały żadne polaczenia dróg wojewódzkich na obrzeżu aglomeracji Wrocławia tj. drogi wojewódzkiej nr 395 i 455 z DK 8 lub DK 94 bez ominięcia przejazdu przez centrum i niewydolny system komunikacyjny Wrocławia.

Pierwsze prace planistyczne zmierzające do poprawienia tej sytuacji, tj. budowy nowego połączenia drogowego po wschodniej/południowo-wschodniej stronie Wrocławia rozpoczęto już w 1999 roku.

Budowa Wschodniej Obwodnicy Wrocławia podzielona jest na etapy. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji blisko 27 z 30 kilometrów całej Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, która przebiega od Długołęki przez Łany, Siechnice, Żerniki Wrocławskie do ul. Grota Roweckiego. Obecny Zarząd Województwa Dolnośląskiego zrealizował odcinki: Łany - Długołęka oraz Żerniki Wrocławskie – ul. Grota Roweckiego.

– Do zakończenia w całości wschodniej obwodnicy pozostaje już tylko ostatni 3-kilometrowy odcinek Bielany Wrocławskie – ul. Grota Roweckiego i zostanie on wybudowany. Już teraz WOW odciąża komunikacyjnie centrum miasta oraz usprawnia ruch aglomeracyjny, a dzięki połączeniu z trasą S8 i AOW A8 ułatwia komunikację regionalną oraz przejmuje ruch tranzytowy. To bardzo ważna trasa – mówi Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.