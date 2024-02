Ograniczenie prędkości do 50 km/h na al. Sobieskiego we Wrocławiu? Kierowcy wściekli, miasto zmienia zdanie

"W środę 28 lutego zostaną wdrożone następujące zmiany organizacji ruchu: na ul. Bolesława Krzywoustego i al. Jana III Sobieskiego – ograniczenie prędkości do 50 km/h" - poinformował Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

Post pojawił się m.in. w mediach społecznościowych. Na reakcję kierowców nie trzeba było długo czekać. Pod postem pojawiło się już ponad 120 komentarzy. Przeczytajcie niektóre z nich:

- 3 pasy ruchu, żadnego przejścia dla pieszych, żadnego skrzyżowania i ograniczenie do 50 km/h - gratuluję szanownym urzędnikom, to musiała być przeogromna praca koncepcyjna. Nie wiem jak pozostali, ale ja uważam, że należy się premia za tak racjonalizatorski pomysł - pisze pan Andrzej.

- Jedyna we Wrocławiu droga bezkolizyjna, to musi być ograniczenie do 50 żebyś się rozglądał i podziwiał, jak wyglądają we Wrocławiu skrzyżowania bezkolizyjne, bo takich nie powstało za wiele przez ostatnie lata - ironizuje pan Marcin.