Nowe psie wybiegi we Wrocławiu. Gdzie powstaną? [LOKALIZACJE]

Jeszcze w tym miesiącu otwarty zostanie nowy wybieg dla psów w parku Jedności (od ul. Zatorskiej). Będzie to drugi wybieg w tym samym parku.

Ale w planach jest jeszcze utworzenie psich wybiegów w innych miejscach.

- Jeszcze w tym roku przystąpimy do projektowania psiego wybiegu przy ul. Hubskiej, w przyszłym roku będzie gotowy - mówi Marek Szempliński, rzecznik prasowy Zarządu Zieleni Miejskiej. Na razie trwa tam urządzanie terenów zielonych. - Oprócz tego w miarę pozyskiwania środków budżetowych w następnych latach planowane jest urządzenie dwóch nowych miejsc: w parku Węgrzynowskiego, przy ul. Kolejowej oraz na skwerze Skaczącej Gwiazdy - dodaje Szempliński. - Nie wykluczamy urządzenia psich wybiegów w innych lokalizacjach, ale to zależy od woli mieszkańców. Tak samo na wniosek lokalnych społeczności, w zdecydowanej większości, powstały te wymienione wyżej. Warto podkreślić, że tereny zieleni dostępne są dla czworonogów i nie potrzeba do tego wyznaczonych obszarów.