Nowe plaże miejskie we Wrocławiu. Sprawdź, gdzie powstały

Marina Kleczków pomieści 1,5 tys. osób, jest tam ok. 500 leżaków. W przyszłości w tym miejscu powstanie również galeria sztuki. Otwarcie 5 czerwca o godz. 13.00. Tego samego dnia o godz. 18.00 zagrają DJ Endless i Bartosz Niebielecki.

- Jest to jedyna plaża miejska, która ma stacjonarne toalety, są one właśnie w budynku, który znajduje się tuż przy plaży. Jesteśmy też drugą pod względem wielkości plażą miejską. Wyprzedza nas najprawdopodobniej tylko Hot Spot - mówi Krystian KryHa Jonak.

Jedną z największych nowych plaż miejskich będzie Marina Kleczków przy ulicy Pasterskiej 2B. Co prawda mariną będzie tylko z nazwy, ponieważ w tym miejscu nie można żeglować. Niemniej jednak na brzegu pojawią się łodzie, które będą pełnić funkcję loży. Plaża znajduje się tuż przy zabytkowym budynku z 1927 roku.

Nowością we Wrocławiu jest też Wyszczekany Beach Bar, znajdujący się przy ul. Bolesława Krzywoustego przy zjeździe na ryneczek Psiego Pola.

- Nasza plaża ma 2,5 tys. metrów kw., jest tu też mała strefa dla dzieci z piaskownicą i z trampoliną oraz strefa food trucków. Otworzyliśmy się dopiero co, bo 15 maja - mówi Patryk Płuciennik z firmy Horeca Pro Plus, współwłaściciel plaży. - Będą się tu odbywały stand-upy, akustyczne granie co niedzielę, a na Euro organizujemy również strefę kibica.

Plaża na Krzywoustego może pomieścić ok. 500 osób.

Kolejna nowość to Poppo'vice Lounge Spot (ul. Niedźwiedzia 1), sąsiadujący ze strefą food trucków przy targowisku Niedźwiedzia.

- Otworzyliśmy się w ubiegły piątek,a w ten piątek od godz. 18.00 będzie grał u nas DJ Gomez, w przyszłości planujemy sporo minikoncertów - mówią Monika Bijas i Tomasz Kurzyński, właściciele plaży.