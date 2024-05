Sezon na beach bary we Wrocławiu w pełni. Te miejscówki warto odwiedzić na majówkę

Beach bar zyskują coraz większą popularność we Wrocławiu, zarówno wśród młodych ludzi jak i rodzin z dziećmi. Nic dziwnego, bo to świetne miejsca, by odpocząć od miejskiego zgiełku i poczuć się jak na tropikalnych wakacjach. Sprawdziliśmy, które z nich są już otwarte i gdzie warto się wybrać podczas majówki.